Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,4 Prozent auf 1.674,00 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 1.674,00 EUR abwärts. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.666,00 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.726,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 121.532 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 2.008,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 16,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 562,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 66,42 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,17 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 2.147,78 EUR.

Am 05.11.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,78 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 29,25 EUR je Aktie aus.

