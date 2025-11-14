Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 1.699,50 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 1.699,50 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1.666,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.726,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 165.730 Rheinmetall-Aktien.

Bei 2.008,00 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 18,15 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 562,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,17 EUR aus. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 2.147,78 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,78 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 18.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

