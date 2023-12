Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 287,70 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 287,70 EUR. Bei 284,30 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 290,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 89.942 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 295,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (173,60 EUR). Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 39,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 337,14 EUR.

Am 09.11.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1.758,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.415,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,67 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

