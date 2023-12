Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 285,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 285,60 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 284,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 290,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 138.721 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 295,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2022 auf bis zu 173,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 337,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 13,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

