Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 315,20 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 315,20 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 314,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 318,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 107.937 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 318,90 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.01.2023 auf bis zu 209,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 33,66 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 337,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 1.758,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.415,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 13,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

