Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag höher

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 317,50 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 317,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 318,90 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 318,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.277 Rheinmetall-Aktien.

Am 15.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 318,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 0,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,10 EUR. Dieser Wert wurde am 31.01.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 34,14 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 337,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.758,00 EUR im Vergleich zu 1.415,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,67 EUR je Aktie belaufen.

