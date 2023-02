Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gefragt

Um 04:06:16 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 239,70 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 240,90 EUR an. Bei 237,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 127.875 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2023 bei 240,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 0,50 Prozent wieder erreichen. Am 22.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 91,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 160,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 246,75 EUR.

Rheinmetall gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 EUR, nach 1,66 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.415,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.258,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.03.2023 vorlegen. Am 14.03.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 10,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com