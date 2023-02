Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 238,80 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 238,80 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 237,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.289 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2023 bei 238,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 0,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2022 bei 91,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 159,90 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 246,75 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.415,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.258,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 10,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

