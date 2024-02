Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 371,60 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 371,60 EUR nach oben. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 373,10 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 372,00 EUR. Bisher wurden heute 25.171 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2024 auf bis zu 366,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,05 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2022 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,06 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 355,75 EUR aus.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent auf 1.758,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,48 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

