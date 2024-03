Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 451,60 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 451,60 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 457,10 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 444,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 237.211 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 457,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 1,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 421,25 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 09.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.758,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,24 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 13,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

