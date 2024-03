Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 455,50 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 15:52 Uhr 2,7 Prozent. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 457,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 444,30 EUR. Bisher wurden heute 421.944 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 457,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Abschläge von 50,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,13 EUR belaufen. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 426,25 EUR.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,31 EUR gegenüber 1,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1.758,00 EUR gegenüber 1.415,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 13,20 EUR im Jahr 2023 aus.

