Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Freitagvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 445,90 EUR zu.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 445,90 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 446,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 444,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.440 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2024 bei 441,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,08 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 49,20 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,06 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 405,13 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.758,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 13,08 EUR je Aktie aus.

