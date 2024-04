Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag fester

Rheinmetall im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 548,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 553,80 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 549,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 164.460 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. 4,27 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 226,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 58,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,85 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 534,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,70 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.557,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.321,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,69 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

