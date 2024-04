Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 555,40 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 555,40 EUR nach oben. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 557,80 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 549,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 306.630 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. 2,95 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 EUR am 05.10.2023. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 145,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,85 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 534,14 EUR an.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.557,00 EUR – ein Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2.321,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,69 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-, RENK-, Lockheed-Aktien & Co. ziehen an: Rally bei Rüstungswerten geht weiter

Schwacher Handel: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone