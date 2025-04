Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 1.487,50 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 1.487,50 EUR. Bei 1.497,50 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.460,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 246.042 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 15.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.497,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 0,67 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 70,59 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,29 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.306,22 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 12.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 10,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 30,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

