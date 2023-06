Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 244,50 EUR

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 244,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 243,00 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 244,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.952 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 15,10 Prozent Luft nach oben. Am 17.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 140,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 285,67 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,15 EUR gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 14,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

