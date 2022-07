Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag an Boden

Um 15.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 186,55 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 187,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 180,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 59.549 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 227,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 18,14 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,28 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 144,56 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 204,56 EUR angegeben.

Rheinmetall gewährte am 06.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,89 Prozent zurück. Hier wurden 1.266,00 EUR gegenüber 1.405,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Rheinmetall am 05.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 10,89 EUR je Aktie aus.

