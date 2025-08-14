Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Rheinmetall

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 1.626,50 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 1.626,50 EUR ab. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.625,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.636,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.531 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 1.944,00 EUR erreichte der Titel am 02.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 19,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,27 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.919,50 EUR.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,90 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,43 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

