Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag höher

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 261,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 261,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 263,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,10 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 178.238 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 86,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 289,50 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 10.08.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.498,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Rheinmetall dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Rheinmetall eingebracht

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rheinmetall erhält weiteren Panzerauftrag für Ukraine

Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August