Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 258,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 258,60 EUR an. Bei 258,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.527 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,45 EUR am 17.09.2022. Abschläge von 45,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 289,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.498,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.408,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Rheinmetall eingebracht

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rheinmetall erhält weiteren Panzerauftrag für Ukraine

Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August