Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 278,20 EUR ab.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 278,20 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 274,60 EUR. Mit einem Wert von 277,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.665 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2023 bei 284,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,26 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.11.2022 bei 171,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 38,32 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 300,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.498,00 EUR – ein Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,92 EUR je Rheinmetall-Aktie.

