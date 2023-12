Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 287,20 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 287,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 287,70 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 287,30 EUR. Bisher wurden heute 3.856 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 295,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 20.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 173,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 39,55 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 337,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 EUR, nach 1,65 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1.758,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.415,00 EUR umgesetzt.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,67 EUR je Rheinmetall-Aktie.

