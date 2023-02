Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Donnerstagmittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 12:06:24 Uhr 1,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 245,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 242,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 108.012 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,60 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2023. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 0,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 91,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 165,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 246,75 EUR aus.

Rheinmetall veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.415,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,48 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2023 veröffentlicht. Rheinmetall dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,76 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie steigt: Rheinmetall zieht Auftrag über Gepard-Munition für Ukraine an Land

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Rheinmetall-Aktie fester: Deutschland bestellt Gepard-Munition für Ukraine bei Rheinmetall - UBS belässt Rheinmetall auf "Neutral"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com