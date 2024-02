Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 387,10 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 387,10 EUR nach oben. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 389,30 EUR an. Mit einem Wert von 384,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 342.050 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 389,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,98 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 367,00 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,65 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.758,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.415,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,29 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

