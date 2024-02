Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 381,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 385,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 384,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 51.334 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 385,30 EUR. Gewinne von 1,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Abschläge von 40,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2022 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,98 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 367,00 EUR.

Rheinmetall gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,65 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.415,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Rheinmetall-Aktie mit neuem Rekordhoch: Rheinmetall-JV ergattert Auftrag aus Gesundheitsbranche - Analystenlob für Rheinmetall