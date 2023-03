Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag schwächer

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 243,90 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 230,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 250,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 253.827 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 262,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 17.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 254,25 EUR.

Rheinmetall gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 EUR gegenüber 1,66 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.415,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 03.05.2024.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,87 EUR je Aktie.

