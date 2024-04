Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 538,40 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 538,40 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 533,60 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 544,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.486 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Bei einem Wert von 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,93 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,85 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 534,14 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.03.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,29 EUR, nach 6,70 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.557,00 EUR – ein Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2.321,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 02.05.2025 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Anleger greifen bei Rheinmetall, RENK & HENSOLDT zu