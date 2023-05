Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Rheinmetall

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 267,00 EUR

-0,26% Charts

News

Analysen

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 266,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 266,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 267,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.425 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 5,43 Prozent zulegen. Bei 140,45 EUR fiel das Papier am 17.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 285,83 EUR aus.

Am 16.03.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 6,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,08 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.321,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 83,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.266,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Am 01.08.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie profitiert: Gemeinschaftsunternehmen mit ukrainischem Rüstungskonzern gegründet - Panzer-Auftrag beflügelt

Rheinmetall-Aktie positiv: Rheinmetall liefert Artilleriemunition an europäischen Kunden - Produktion von Panzern in der Ukraine

Rheinmetall-Aktie dennoch in Rot: Rheinmetall erhält Auftrag von österreichischem Bundesheer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com