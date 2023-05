Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 267,90 EUR

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 267,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 269,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 267,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.550 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von 5,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 285,83 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 16.03.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.321,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 83,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.266,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Rheinmetall am 10.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,32 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Rheinmetall-Aktie profitiert: Gemeinschaftsunternehmen mit ukrainischem Rüstungskonzern gegründet - Panzer-Auftrag beflügelt

Rheinmetall-Aktie positiv: Rheinmetall liefert Artilleriemunition an europäischen Kunden - Produktion von Panzern in der Ukraine

Rheinmetall-Aktie dennoch in Rot: Rheinmetall erhält Auftrag von österreichischem Bundesheer

