Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 514,60 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 514,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 511,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 519,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 143.690 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,12 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,84 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 561,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 14.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,58 Mrd. EUR – ein Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Rheinmetall die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

