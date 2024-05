Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 520,20 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 520,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 520,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 519,40 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.282 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 571,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 9,92 Prozent zulegen. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 56,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,84 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 559,88 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,58 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,36 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,47 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

