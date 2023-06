Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 259,70 EUR

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 257,60 EUR zu. Bei 257,80 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 253,50 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 133.704 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,20 Prozent. Am 17.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 140,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 83,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 285,67 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 04.05.2023. Das EPS wurde auf 1,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.266,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,66 Prozent gesteigert.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,27 EUR je Rheinmetall-Aktie.

