Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Vormittag gestärkt

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 254,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 254,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 253,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 23.328 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 281,30 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.09.2022 Kursverluste bis auf 140,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 285,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 04.05.2023. In Sachen EPS wurden 1,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,08 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.363,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.266,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 14,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

