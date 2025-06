Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Montagvormittag zu

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 1.815,50 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.820,50 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.809,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.670 Rheinmetall-Aktien.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 7,08 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,39 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.804,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 08.05.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,31 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,58 Mrd. EUR eingefahren.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,88 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Israel-Iran-Eskalation: Aktien von Rheinmetall & Co. uneins - Aktien von Lufthansa und TUI schwach

Leonardo und Partner Rheinmetall könnten bei Iveco-Sparte wohl leer ausgehen - Aktien dennoch höher

Jefferies & Company Inc.: Rheinmetall-Aktie erhält Buy