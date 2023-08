Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Mittwochvormittag

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 254,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 2,0 Prozent auf 254,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 253,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 258,90 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.396 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 281,30 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 9,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 140,45 EUR fiel das Papier am 17.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 81,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 285,33 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 10.08.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,21 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.498,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Rheinmetall dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,97 EUR fest.

