Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 280,60 EUR zu.

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 280,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 281,90 EUR. Bei 280,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.387 Rheinmetall-Aktien.

Bei 284,50 EUR erreichte der Titel am 14.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 171,60 EUR fiel das Papier am 17.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,85 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 300,00 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 10.08.2023. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1.498,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.415,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,93 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

