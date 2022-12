Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Nachmittag

Das Papier von Rheinmetall legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 201,00 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 201,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 199,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 108.611 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 227,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,80 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 77,90 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 158,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 231,13 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 10.11.2022 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.415,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,48 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rheinmetall baut neue Munitionsproduktion auf

Rheinmetall-Aktie legt zu: Auftrag für Abgasrückführungsmodule geht an Rheinmetall

Rheinmetall-Aktie deutlich fester: Rheinmetall erhält Munitions-Rahmenvertrag in Millionenhöhe

