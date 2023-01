Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag gesucht

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 217,70 EUR. Bei 217,70 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 216,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.554 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2022 erreicht. 4,48 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 88,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 145,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 234,38 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 10.11.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1.415,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.258,00 EUR umgesetzt.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 16.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Rheinmetall.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,55 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie steigt: Rheinmetall könnte Leopard 2 wohl frühestens 2024 an Ukraine liefern - Beteiligung an Serverhersteller

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Droht 2023 ein erneuter Börsenabschwung? Diese 10 Gefahren könnten zu Schwarzen Schwänen führen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com