Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag gefragt

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 324,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 324,40 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 324,60 EUR zu. Bei 320,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 119.039 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 324,60 EUR erreichte der Titel am 17.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,06 Prozent. Am 31.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,10 EUR ab. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 55,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 337,14 EUR.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.758,00 EUR – ein Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,67 EUR je Rheinmetall-Aktie.

