Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 320,50 EUR zeigte sich die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Rheinmetall-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 320,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 322,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 320,00 EUR ab. Bei 320,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.327 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 15.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 318,90 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 0,50 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.01.2023 (209,10 EUR). Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 53,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 337,14 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,65 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.758,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,24 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,67 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer