Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Rheinmetall

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 538,40 EUR abwärts.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 538,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 534,40 EUR ab. Mit einem Wert von 540,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 22.249 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 6,20 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 57,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,85 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 534,14 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 14.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.557,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.321,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

