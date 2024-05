Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag nahezu unverändert

So entwickelt sich Rheinmetall

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zum Vortag unverändert notierte die Rheinmetall-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 513,80 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 513,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 515,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 505,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 511,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 160.673 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 571,80 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 10,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (226,50 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 55,92 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,84 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 561,88 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,58 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,36 Mrd. EUR eingefahren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Am 31.07.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,46 EUR je Rheinmetall-Aktie.

