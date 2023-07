Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 253,20 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 253,20 EUR nach oben. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 253,40 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 252,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.796 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 281,30 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 44,53 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 285,33 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.363,00 EUR – ein Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.266,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,19 EUR je Aktie.

