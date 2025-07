Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag ins Plus

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 1.833,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 1.833,50 EUR nach oben. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.847,50 EUR zu. Mit einem Wert von 1.821,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.907 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.944,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 6,03 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (437,50 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 319,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,43 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.842,00 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,31 Mrd. EUR gegenüber 1,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 28,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

