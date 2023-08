Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Mittag

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 247,80 EUR abwärts.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 247,80 EUR. Bei 243,60 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 247,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 110.536 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,52 Prozent. Am 17.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 76,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 285,33 EUR an.

Am 10.08.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,21 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.498,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.408,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 07.11.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,97 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Rheinmetall abgeworfen

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Rheinmetall-Aktie steigt: Rheinmetall liefert bald auch Aufklärungsdrohnen an die Ukraine