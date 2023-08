Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 248,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 248,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 243,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 247,70 EUR. Zuletzt wechselten 143.584 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,37 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 285,33 EUR an.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.498,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.408,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,97 EUR je Aktie belaufen.

