Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 247,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 247,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 243,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 247,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.804 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 11,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,28 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 285,33 EUR.

Am 10.08.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,21 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent auf 1.498,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

