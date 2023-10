Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 267,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 267,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 265,20 EUR. Mit einem Wert von 269,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 94.660 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 281,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 5,16 Prozent zulegen. Am 18.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 146,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 45,35 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 297,14 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1.498,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.408,00 EUR umgesetzt worden waren.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Am 07.11.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,07 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

