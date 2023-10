Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Rheinmetall-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 269,50 EUR.

Bei der Rheinmetall-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 269,50 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 269,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 265,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 269,00 EUR. Bisher wurden heute 8.851 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 4,19 Prozent niedriger. Am 18.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 297,14 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.498,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.408,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,07 EUR je Aktie belaufen.

