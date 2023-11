Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittag freundlich

So bewegt sich Rheinmetall

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 281,50 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 281,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 282,20 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 278,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 48.800 Rheinmetall-Aktien.

Am 14.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 284,50 EUR an. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 1,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 171,60 EUR. Dieser Wert wurde am 17.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,04 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 300,00 EUR an.

Am 10.08.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.498,00 EUR – ein Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Rheinmetall dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,93 EUR je Rheinmetall-Aktie.

